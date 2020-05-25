В Луганской области более 2 тысяч домов остаются без электроэнергии уже вторые сутки

По состоянию на 9:00 утра 1 июня из-за ухудшения погодных условий на территории Луганской области без электроэнергии остаются 2912 абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения.

30 мая 2020 года, как и предупреждали в Гидрометцентре, в Луганской области прошли сильные ливни с порывистым ветром, что стало причиной обесточивания десятков населенных пунктов.

Повреждены линии на территории обслуживания Счастьенский, Попаснянского, Старобельского РЕМов. На данный момент, к сожалению, без света находятся 14 абонентов Сватовского РЭС, 44 - Кременской участок, 57 абонентов - Счастьенский РЭС, 380 - Станично-Луганский РЭС, Старобельский РЭС - 2412 абонентов.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, привлечена необходимая техника.

Как мы сообщали ранее, сильный ветер и гроза оставили в Луганской области десятки тысяч жителей без электроэнергии. Порывы ветра срывали крыши, ломали деревья и уничтожили часть посевов на полях.

Наиболее от непогоды пострадали Станично Луганский, Новоайдарский и Старобельский районы.