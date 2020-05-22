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В Луганской области ураган срывал крыши и выворачивал деревья - Станица и Новоайдар пострадали больше всего

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

Ураган, пронёсшийся над Луганской областью наделал много бед - сорванные крыши, сломанные деревья, поврежденные линии электропередач и газовые трубы.

В Станице Луганской, Валуйском, Михайловке и Сотенном пострадало много домохозяйств.

Как сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной администрации, наибольшие разрушения претерпело село Нижнетеплое. Подавляющее большинство повреждений в селе, это крыши частных домов и хозяйственные строения. Пострадало и коммунальное имущество, амбулатория, детский сад, сельсовет, дом культуры и школа.

Необратимые потери понесли и сельхозпроизводители. Некоторые поля просто смыло дождем, а на некоторых полях ветер полностью вырвал молодые растения. 

По предварительным данным на площади 6600га повреждено сельскохозяйственные культуры, в том числе, 3400 га озимой пшеницы, 3200 га кукурузы, подсолнечника, ячменя.

Наибольший ущерб стихия нанесла Новоайдарщины, где вследствие сильных, до 20 м/с, порывы ветра, града и дождя пострадали 810 домохозяйств в селах Алексеевка, Михайлюки, Колядовка и Волкодаево. Ветер сорвал шифер с крыш домов, градом побиты окна, секущиеся стены, заборы и т.

Пострадали и объекты инфраструктуры. В Алексеевке школа-гимназия, сельский дом культуры, маслоцех, магазин. В Михайлюках: дом культуры и магазин со столовой. В Колядивке: дом культуры, сельский музей, амбулатория и магазин.

Без электроснабжения остались: в Станично-Луганском районе - 10310, в Новоайдарском - 1300, в Старобельском - 1220, в Попаснянском - 500 абонентов. К счастью, объекты социального значения не пострадали.

В результате падения деревьев повреждены надземные газопроводы. Без газоснабжения остались 150 абонентов в Станично-Луганском и Старобельском районах. В Новоайдарском районе был отключен 61 абонент в с. Алексеевка, но газоснабжение уже восстановлено.

       


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В Луганской области ураган срывал крыши и выворачивал деревья - Станица и Новоайдар пострадали больше всего » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня