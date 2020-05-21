Луганская Заря сыграет 30 мая против Александрии

УПЛ официально возвращается 30 мая. Министерство охраны здоровья разрешило проводить футбольные матчи в Украине с 30 мая. Сразу после этого решения дирекция Премьер-Лиги утвердила даты и время первого, послекарантинного 24 тура в рамках чемпионата Украины по футболу:

30 мая - суббота

«Колос» - «Десна» 14:00

«Александрия» - «Заря» 17:00

«Днепр-1» - «Олимпик» 17:00

31 мая - воскресенье

«Ворскла» - «Львов» 14:00

«Карпаты» - «Мариуполь» 14:00

«Шахтер» - «Динамо» 17:00

К сожалению из-за действующих карантинных ограничений все игры будут проходить без зрителей, но трансляцию матчей можно будет увидеть на телеканале «Футбол 2». Начало матча луганской Зари – 17:00.