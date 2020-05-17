Минздрав разрешил проводить футбольные матчи в Украине с 30 мая. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего восстановления соревнований!» — написал он.

Также президент УАФ ожидает от членов Исполкома Украинской ассоциации футбола решения о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и нового календаря соревнований.