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Подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета Яну Дугарь отпустили под залог

Сегодня, 00:09 citynews.net.ua | Напечатать

Печерский райсуд отпустил под залог Яну Дугарь, подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает проект судовой журналистики Грати.

Отмечается, что Печерский суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в 168 160 гривен и личных обязательств — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.

12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета.

Подозрения были объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. 

За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

Сегодня суд отказался отпустить на поруки или под залог Андрея Антоненко, которого оставили под стражей и детского врача Юлию Кузьменко.

Фото: Фейсбук Яны Дугарь


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