По версии полиции журналиста Шеремета убили музыкант и детский врач

На совместном брифинге полиции и прокуратуры, следователи заявили, что в убийстве журналиста Павла Шеремета подозревается группа ветеранов и волонтеров из Киева.

В непосредственной закладке бомбы, по версии следствия, участвовали музыкант Андрей «Riffmaster» Антоненко и детский врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Мотив их действий - дестабилизация ситуации в стране. Другие версии также остаются на столе. Например, роль России.

Всего следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, ветеранов-добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль рассказал, как устанавливали этих лиц, которые засветились в разных делах и сначала не выглядели как группа. Помогли правоохранителям в этом косвенные доказательства и записи телефонных разговоров.

Полное видео брифинга транслировалось Радио Свобода :