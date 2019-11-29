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Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - известно имя одного из подозреваемых

Вчера, 15:57 citynews.net.ua | Напечатать

Нацполиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. 

С согласия Генеральной прокуратуры полиция объявляет им обоснованные обвинения.

Известен как минимум один из подозреваемых — ветеран и музыкант Андрей «Riffmaster» Антоненко. Он сообщил об обыске и предъявлении подозрений на своей странице в Фейсбук:

Также по єтму делу задержана волонтер Юлия Кузьменко.

«Учитывая общественный резонанс этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования. МВД, 16:30 / 17.00, онлайн-трансляция», — добавил глава МВД.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Несколько дней назад появилась информация, что задержанному ранее ветерану АТО Владиславу Грищенко следователи предлагали взять на себя какое-нибудь из резонансных преступлений, а взамен пообещали выпусть из СИЗО его жену.


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