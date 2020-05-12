Российские террористы обстреливают позиции ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ и дома мирных жителей из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Золотое - Орехово, где вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы из 122 мм артиллерийских систем обстреливали окраины Каменки.

Рядом с Авдеевкой боевики выпустили 20 мин 82-го калибра, а также вели обстрел из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотроицкого и трижды у Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное российские наемники из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин.

По позициям ВСУ в Новолуганском вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.