Россия обстреляла дома мирных жителей в Каменке - фото

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.

Вчера, 23 мая, российские оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные строения в поселке Каменка Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре ООС, разрывами снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешняя стена и кровлю. К счастью в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал.



Российские оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровья гражданского населения открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права.