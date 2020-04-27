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Без министерств: В Луганской области 100 переселенцев получат жилье за счет правительства Германии

Сегодня, 13:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области стартует активная фаза внедрения масштабного социального проекта, предусматривающего обустройство жилья для внутренне перемещенных лиц, энергоэффективную модернизацию детских образовательных  учреждений, а также реализацию ряда социальных программ.

Реализует его при финансовой поддержке правительства Германии Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ), имеющий 20-летний опыт работы в сфере поддержки социальной инфраструктуры и реализации социальных проектов. 

В рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI» в области будет профинансирована реконструкция 6 объектов социальной инфраструктуры. «Будет реконструировано 3 здания под жилье для внутренне перемещенных лиц, 2 детских садика и школа. Эти объекты находятся в Северодонецке, Новоайдаре и Кременной»,- рассказывает исполнительный директор УФСИ Андрей Лактионов.

После капитальной реконструкции три жилых объекта смогут принять вынужденных переселенцев, а их в перечисленных населенных пунктах от 40% – до 50 % от общей численности населения. «Это будут квартиры для временного проживания переселенцев. В достаточно комфортабельных условиях сможет разместиться до 100 человек. В Северодонецке под реконструкцию громада выделила первый этаж общежития, в Новоайдаре – здание бывшего детского сада, в Кременной – здание молочной кухни. На объекте в Кременной уже начались работы по реконструкции и обустройству квартир, а остальные объекты находятся на этапе подготовки к строительным работам – заканчивается проектирование, идет отбор подрядчиков», - констатируетАндрей Лактионов. 

Однако проблемы внутренне перемещенных лиц не ограничиваются только лишь жилищными проблемами – членам семьи, особенно маленьким, надо обеспечить места в школьных классах или в группах детских садиков. «Мы с нашими зарубежными партнерами прекрасно понимаем эту проблему, поэтому приняли решение о капитальном ремонте тех образовательных учреждений, которые наиболее нуждаются в реконструкции, замене отопления, переходе на энергосберегающие технологии», - продолжает Андрей Лактионов. 

Так, в Северодонецке будет отремонтирован детский сад № 11, в котором занимаются 255 детей, в Новоайдаре в проект УФСИ и немецкого правительства попал детский сад «Солнышко», где воспитывается 155 детей. Также будет отремонтирована школа № 3 в Кременной, в которой занимается 302 ученика.

Кроме обустройства жилья для ВПО и энергоэффективной реконструкции образовательных учреждений, в упомянутых городах УФСИ будет реализован ряд социальных программ. Часть из этих программ  будет направлена на правовую поддержку ВПО и помощь органам местного самоуправления в создании фондов жилья для временного проживания ВПО и в управлении такими фондами, а также на содействие трудоустройству ВПО и развитию социальных услуг.

«Наш подход – это максимальная активизация местных громад и вовлечение их в внедрение проектов, совместное решение местных проблем»,- говоритАндрей Лактионов. – «Положительные результаты, которые получают в итоге наиболее активные громады, часто являются толчком к реализации новых, не менее амбициозных проектов».


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