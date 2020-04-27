В Луганской области выбрали объекты для строительства квартир переселенцам

Украинским фондом социальных инвестиций продолжается внедрение проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСІ VІ», целью которого является создание жилья для ВПО в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает Украинский фонд социальных инвестиций, в Луганской области были отобраны обьекты коммунальной собственности в городах Северодонецк (проспект Космонавтов, 18а), Кременная (ул.Победы, 4) и пгт, Новоайдар (ул.Т.Шевченко, 32а).

Проект финансируется за счет средств правительства Германии через банк развития KfW. В результате реализации проекта около 100 человек из числа переселенцев получат квартиры для временного проживания в реконструированном жилье.

В городе Кременная уже начались строительные работы где будет создано 4 квартиры для медицинских работников из числа ВПО.

Для эффективного партнерства УФСИ подписал рамочное соглашение с владельцем, балансодержателем данного помещения и председателем инициативной группы - партнеру по внедрению данного субпроекта.