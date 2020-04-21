В Лисичанске предприниматели вышли на митинг с требованием открыть рынок для непродовольственных товаров

Сегодня в Лисичанске митингующие предприниматели перекрыли дорогу. требование у людей простое - открыть рынок для торговли непродовольственными товарами.

Уже 2 месяца в Луганской области предприниматели лишены возможности зарабатывать деньги и кормить свои семью из-за нелогичных и бесполезных ограничений введенных кабмином Зеленского для борьбы с коронавирусом.

В начале акции предприниматели собрались у закрытых ворот Центрального рынка, а после, как сообщается, перекрыли дорогу. За ситуацией следят представители правоохранительных органов.

Предприниматели недовольны тем, что торговать непродовольственными товарами запрещено даже с соблюдением карантинных требований - допуск работников, продавцов и посетителей должен происходить исключительно в медицинской маске и с прохождением температурного скрининга. Обязательным является оборудование на каждом входе на рынки диспенсеров с антисептиком.

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Количество посетителей, которое одновременно будет находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение "один покупатель на десять кв. метров торговой площади".

Расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров. Кроме того, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями. Контактные поверхности должны дезинфицировать каждые 3 часа.

Несмотря на то, что во всех крупных городах Луганской области работают рынки для жителей, на данный момент Центральный рынок в Лисичанске не подготовлен к открытию.