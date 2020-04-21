В Попасной после карантина открылся продуктовый рынок. С антисептиком и градусниками

12 мая в Попасной возобновил работу городской рынок.

Как сообщает пресс-служба городского совета, торговые места приведены в соответствие с противоэпидемическими требованиями во время карантина, обеспечено наличие на входе (въезде) на территорию рынка диспансеров с антисептиками и прохождения бесконтактного температурного скрининга, допуск на территорию рынка работников, продавцов и посетителей осуществляется через вход с улицы Кузнечная исключительно при наличии медицинской маски.

Контроль за соблюдением требований по профилактических мер противодействия распространения коронавирусной болезни COVID-19 и оперативное устранение возможных нарушений обеспечивается руководством рынка.