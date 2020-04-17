Прокуратура сообщила о подозрении одному из комендантов «подземелья пыток» в оккупированном Луганске

Сообщено о подозрении одному из главарей незаконного вооруженного формирования Российской Федерации «Отдельная военная комендатура «ЛНР», который подозревается в организации задержек проукраински настроенных граждан.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта сообщил о подозрении одному из главарей иррегулярного незаконного вооруженного формирования Российской Федерации «Отдельная военная комендатура «ЛНР» в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Боевик с июня 2014 года организовал на временно оккупированной территории Луганской области систематическое незаконное задержание российскими террористами проукраински настроенных лиц и их дальнейшее противоправное содержание в нечеловеческих условиях на протяжении длительного времени.

После задержания эти лица попадали в подвальные помещения Луганской облгосадминистрации, где, в том числе, подозреваемый организовал место массового содержания в ненадлежащих условиях захваченного гражданского населения, применения к ним физическое насилие и пытки.

Сейчас следствием, что ведется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, установлены десятки человек, находившиеся в застенках так называемой «военной комендатуры «ЛНР» и к которым там применялись пытки.