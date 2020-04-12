6 лет захвата Луганской ОГА: под кабинетами руководителей «правительства «ЛНР» российские террористы пытали и убивали заключенных

29 апреля 2014 года произошел захват здания Луганской областной государственной администрации. Участники НВФ превратили ее в «дом правительства» самопровозглашенной «ЛНР» и одновременно незаконную тюрьму, сообщается на в отчете Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе».

Кого незаконно заключали

После захвата Луганской ОГА в подвале здания начала функционировать незаконная тюрьма. Там участники НВФ держали незаконно задержанных лиц по «политическим» и «неполитическими» причинам.

В заключение попадали гражданские лица, которые поддерживали территориальную целостность Украины, помогали украинским военным и представителям добровольческих батальонов, представители ВСУ и добровольцы. Второй категорией задержанных были местные жители, которых представители «ЛНР» задержали за «административные проступки», например, мародерство, нарушение комендантского часа, употребление алкоголя и т.д.

Условия содержания

Заключенных содержали в непригодных для этого помещениях - бойлерной подвала, в складе, архиве, холодильнике. В этих помещениях не было кроватей, вентиляции. Одновременно в «камерах» находилось большое количество людей.

Освещение или было искусственное, или его вообще не было на протяжении нескольких дней.

Питьевую воду задержанные набирали, когда их выводили в туалет. Некоторым из задержанных в течение первых нескольких дней воду не давали или ограничивали доступ к ней. В части камер вместо туалета использовали канистру или пластиковые бутылки. В туалет также могли не выводить.

Еду давали раз в сутки или могли не кормить несколько дней. Перед тем, как давать пищу отдельных заключенных могли бить, «чтобы аппетит улучшить». В некоторых случаях пищу давали только тем, кого привлекали к принудительным работам.

Заключенных избивали, пытали, подвергали сексуальному насилию, чем нарушали нормы украинского и международного права. Люди, которых освободили свидетельствуют о ряде убийств задержанных лиц.

«Меня туда привели, а там уже лежал убитый человек. Просто-напросто убит. Такой же синий, как и я. Весь кафель в крови был, стены в крови. Вот меня приводят, а его за ноги вытягивают. Вытягивают и говорят: "Да все, этого - на свалку"», - вспоминал один из бывших заключенных.

Последней известной жертвой незаконной тюрьме стал так называемый премьер-министр «ЛНР» Геннадий Ципкалов - в 2016 году его нашли мертвым в подвале администрации.

В разные периоды в захваченной Луганской ОГА содержались одновременно от нескольких до 70 человек.

Больше информации в отчете «Восточноукраинского центра общественных инициатив» «В застенках дома «правительства «ЛНР» .