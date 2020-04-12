» » 6 лет захвата Луганской ОГА: под кабинетами руководителей «правительства «ЛНР» российские террористы пытали и убивали заключенных

6 лет захвата Луганской ОГА: под кабинетами руководителей «правительства «ЛНР» российские террористы пытали и убивали заключенных

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

29 апреля 2014 года произошел захват здания Луганской областной государственной администрации. Участники НВФ превратили ее в «дом правительства» самопровозглашенной «ЛНР» и одновременно незаконную тюрьму, сообщается на в отчете Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе».

Кого незаконно заключали

После захвата Луганской ОГА в подвале здания начала функционировать незаконная тюрьма. Там участники НВФ держали незаконно задержанных лиц по «политическим» и «неполитическими» причинам.

В заключение попадали гражданские лица, которые поддерживали территориальную целостность Украины, помогали украинским военным и представителям добровольческих батальонов, представители ВСУ и добровольцы. Второй категорией задержанных были местные жители, которых представители «ЛНР» задержали за «административные проступки», например, мародерство, нарушение комендантского часа, употребление алкоголя и т.д.

Условия содержания

Заключенных содержали в непригодных для этого помещениях - бойлерной подвала, в складе, архиве, холодильнике. В этих помещениях не было кроватей, вентиляции. Одновременно в «камерах» находилось большое количество людей.

 

Освещение или было искусственное, или его вообще не было на протяжении нескольких дней.

Питьевую воду задержанные набирали, когда их выводили в туалет. Некоторым из задержанных в течение первых нескольких дней воду не давали или ограничивали доступ к ней. В части камер вместо туалета использовали канистру или пластиковые бутылки. В туалет также могли не выводить.

Еду давали раз в сутки или могли не кормить несколько дней. Перед тем, как давать пищу отдельных заключенных могли бить, «чтобы аппетит улучшить». В некоторых случаях пищу давали только тем, кого привлекали к принудительным работам.

Заключенных избивали, пытали, подвергали сексуальному насилию, чем нарушали нормы украинского и международного права. Люди, которых освободили свидетельствуют о ряде убийств задержанных лиц.

«Меня туда привели, а там уже лежал убитый человек. Просто-напросто убит. Такой же синий, как и я. Весь кафель в крови был, стены в крови. Вот меня приводят, а его за ноги вытягивают. Вытягивают и говорят: "Да все, этого - на свалку"», - вспоминал один из бывших заключенных.

Последней известной жертвой незаконной тюрьме стал так называемый премьер-министр «ЛНР» Геннадий Ципкалов - в 2016 году его нашли мертвым в подвале администрации.

В разные периоды в захваченной Луганской ОГА содержались одновременно от нескольких до 70 человек.

Больше информации в отчете «Восточноукраинского центра общественных инициатив» «В застенках дома «правительства «ЛНР».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:11

Прокуратура Венедиктовой и полиция Авакова храбро обнаружили оружие на базе спецназа

Сегодня, 14:30

С 1 мая в Луганской области откроют рынки. С антисептиками и градусником

Сегодня, 13:14

6 лет захвата Луганской ОГА: под кабинетами руководителей «правительства «ЛНР» российские террористы пытали и убивали заключенных

Сегодня, 10:47

В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское и Новозвановку из минометов

Сегодня, 10:36

29 апреля в Украине выявлено 540 новых случаев COVID-19

Вчера, 15:54

В Украине нарастают протесты малого бизнеса. А как в других странах?

Вчера, 13:22

В оккупированном Луганске объявили тотальный карантин с запретом транспорта

Вчера, 13:05

В Луганской области 6-летние дети-вандалы разрушили 30 могил

Вчера, 12:38

Национальный банк Украины 3 июня введет в обращение монету номиналом 10 гривень

Вчера, 10:45

В Украине за сутки выявили 456 новых заболевших COVID-19. В Луганской области - 1 человек

28-04-2020, 23:09

Зеленский назначил нового главу Попаснянской райадминистрации

28-04-2020, 23:02

Российские террористы обстреляли Золотое из артиллерии. 1 солдат погиб

Новости Украины:

28-04-2020, 14:14

В Одесской области предпринимателя и его жену пытали чтобы выбить деньги

28-04-2020, 12:59

Как продвинуть бренд на международных рынках

27-04-2020, 20:42

В Одессе рынок «7 километр» уменьшил тарифы для предпринимателей до 11 мая

22-04-2020, 22:16

Промрынок «7-й километр» помогает медикам Одесской области в борьбе с коронавирусом

21-04-2020, 13:04

В Одесской области город Подольск полностью блокируют Нацгвардией из-за вспышки COVID-19

21-04-2020, 11:33

Как увеличить квартиру с помощью мебели

17-04-2020, 00:23

Киев задыхается от дыма чернобыльских пожаров - ГСЧС просит не выходить на улицу

16-04-2020, 17:09

Рынок 7-километр назвал фальшивкой и провокацией информацию притеснении предпринимателей

16-04-2020, 14:11

В Одессе требуют закрыть все продуктовые рынки

13-04-2020, 13:54

В Киеве наконец закрывают на карантин рассадник COVID-19 в Киево-Печерской лавре

13-04-2020, 13:41

В Киеве оштрафовали 814 нарушителей карантина COVID-19

12-04-2020, 17:21

Одесский рынок «7 километр» снижает тарифы для предпринимателей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 



^Наверх

 

6 лет захвата Луганской ОГА: под кабинетами руководителей «правительства «ЛНР» российские террористы пытали и убивали заключенных » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня