В Луганской области просят смягчить карантин для поездок и торговли

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай обратился к Премьер-министру Украины с просьбой смягчить режим карантина в Луганской области.

В письме к главе Правительства Денису Шмыгалю было сообщено, что в результате работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни.

Поэтому Сергей Гайдай вынес на рассмотрение Премьер-министру Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчения режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугородных внутриобластных пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины.

Напомним, вчера в Луганской области было выявлено 3 новых случая COVID-19. Всего в области было выявлено 32 случая заболевания новым коронавирусом.