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В Луганской области подтверждены три новых случая заболевания COVID-19

Вчера, 18:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области 27 апреля подтверждены три новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщила руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Романенко.

«После подтверждения первого случая в Новопсковском районе медиками были отобраны материалы для ПЦР-исследований у 13 контактных лиц. Три теста, к сожалению, дали положительный результат. Все - из одной семьи: это муж, сын и внучка. Поэтому будьте более внимательными и соблюдайте нормы карантина», - заявила Наталия Романенко.

В настоящее время в области подтверждено 32 случая заболевания COVID-19. 3 человека выздоровели, 29 - болеют.

Так, в Лисичанске зафиксировано 9 случаев, в Рубежном - 7 (выздоровели - 2), в Кременском районе - 6 (с. Варваровка - 6), в пгт Новопсков - 4, в Старобельском районе - 3 (Старобельск - 2, с. Проезжую - 1), в Северодонецке - 1, в пгт Беловодск - 1, в г. Станица Луганская - 1 (выздоровел - 1).


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