Для викриття злочинної схеми на Луганщині співробітникам прокуратури і слідчим знадобилося цілих три роки

21 квітня прес-служба прокуратури Луганської області оприлюднила інформацію про викритя злочинної схеми колишнього керівника військово-цивільної адміністрації населеного пункту Луганської області. За даними слідства, посадовець за попередньою змовою з директором підприємства-підрядника заволоділи коштами, виділеними державою для капітального ремонту покрівель житлових будинків, що були пошкоджені внаслідок обстрілів проросійських бойовиків. Заволодіння грошовими коштами здійснювалося шляхом «придбання» будівельних матеріалів, що фактично надавалися Норвезькою радою у справах біженців в Україні як благодійна допомога для відновлення житла та інших об’єктів інфраструктури, які постраждали під час проведення АТО.

Показово, що для викритття злочинної схеми співробітникам прокуратури і слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області знадобилося цілих три роки.

Нагадаю, 29 листопада 2017 року я, Снєгирьов Д., звернувся до міністра МВС України Авакова А. та голови СБУ Грицака із заявою щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області. У заяві йшлося про те, що 19.11.2015 року між військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника Шакуна С.В. та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», було укладено договір на виконання робіт № 33, предметом якого було проведення капітального ремонту житлового будинку № 17 по вул. Театральна селище Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Згідно укладено договору ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» повинно було провести роботи з покрівлі, заміни віконних та дверних блоків у житловому будинку № 17 по вул. Театральна селище Новотошківське Попаснянського району Луганської області. Загальна сума укладеного договору складала 719118,95 гривень. За інформацією мешканців с. Новотошківське, у період з квітня по вересень 2015 року, будівельні роботи щодо покрівлі будівлі житлового будинку по вул. Театральна, 17 здійснювались мешканцями будинку самостійно, з використанням будівельних матеріалів, які надходили від Представництва Норвезької ради у справах біженців України.

Примітно, що роботи по заміні віконних та дверних блоків у будинку № 17 сел. Новотошківське, які повинні були виконуватись відповідно договору на виконання робіт № 33 від 19.11.2015 року, у грудні 2015 року виконані не були. Віконні та дверні блоки були завезені до селища Новотошківське лише 29.12.2015 року, тобто після підписання акту виконаних робіт. Незважаючи на це, відповідно до фінансово-господарських документів, укладених службовими особами військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», а саме: договорів № 23/11-6 та № 33, дефектного акту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, який підписано 04.12.2015 року, та інших документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» було перераховано кошти у сумі 719118, 95 грн.

15 грудня 2017 року я отримав листа за №С-50 за підписом начальника департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області полковника поліції О. Камишанського, в якому йшлося про наступне: «СУ ГУНП в Луганській області за фактами вказаними у зверненні здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №1201510000000288 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. За матеріалами вказаного кримінального провадження досудове розслідування триває до теперішнього часу.»

Утім, незважаючи на цілу низку порушених кримінальних проваджень, 30 травня 2017 року керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз представив нового главу Попаснянської райдержадміністрації Сергія Шакуна. Його призначення на нову посаду затвердив Президент України Петро Порошенко указом від 23 травня 2017 року. За інформацією з відкритих джерел, призначення Шакуна С. на посаду глави Попаснянської райдержадміністрації лобіював заступник голови Луганської ОВЦА полковник СБУ Клименко Ю. З 1996 р. по 2015 р. Клименко працював у органах Служби безпеки України, зокрема обіймав посаду начальника управління СБУ в Луганській області.

11 червня 2019 року я звернувся до в.о. голови СБУ Баканова І. із заявою щодо вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області. Примітно, що після цього, наприкінці липня, заступник керівника Луганської обласної ВЦА Юрій Клименко, який був на цій посаді 5 років, написав заяву про відставку.

11 жовтня 2019 року я, Снєгирьов Д., звернувся до президента України Зеленського В., прем"єр-міністра Гончарука О. та міністра МВС Авакова А. із заявою щодо блокування розслідування справ щодо корупційних схем луганських чиновників з боку керівництва Нацполіції.

Справа втім, що з березня 2015 по квітень 2018 року посаду начальника управління СБУ в Луганській області обіймає Козловський О. У квітні 2018 року після мого виступу на телеканалі ZIK було ухвалене кадрове рішення: президент Петро Порошенко звільнив із посади начальника Управління СБУ Луганської області Олега Козловського. Указ президента №106 / 2018 датований 23 квітня. 28 січня 2019 року ексначальник УСБУ в Луганській області Козловський О. призначений на посаду заступника голови Нацполіції.

У заяві я просив керівництво країни та МВС взяти під особистий контроль розслідування кримінальних правопорушень посадовими особами військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області.

Звертає на себе увагу той факт, що незважаючи на контроль з боку керівництва держави, лише 21 квітня 2020 року колишньому керівникові місцевої військово-цивільної адміністрації повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, що вчинені за попередньою змовою групою осіб ( ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі вирішується питання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

Справедливість є. За неї варто боротися!

Д. Снєгирьов