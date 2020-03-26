В Луганской области выявлен новый случай заболевания COVID-19

По информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в Луганской области подтвержден четвертый случай заболевания COVID-19.

Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре Минздрава Украины, у пациента, который уже находился в инфекционном отделении с подозрением, исследования на коронавирус показали положительный результат.

Заболевший получает все необходимое лечение. Состояние здоровья - удовлетворительное.

Всего по состоянию на 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки в стране зафиксировано 392 новых случая.