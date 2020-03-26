За сутки в Украине выявлено 392 новых случая COVID-19

За сутки в Украине выявлено 392 новых случая COVID-19Сегодня, 10:23
14 апреля в Украине получено 392 уведомления о новых подтвержденных случаях COVID-19. Об этом сообщает Центр Общественного здоровья.
На амбулаторном лечении находится 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
С начала эпидемии 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Всего в Украине исследовано 39084 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 3764 случая COVID-19
Выявление заболевания по областям Украины:
- Винницкая обл. - 241 случай (12 выздоровели)
- Волынская обл. - 100 случаев (3 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 74 случая (8 выздоровели)
- Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел)
- Житомирская обл. - 130 случаев (1 выздоровел)
- Закарпатская обл. - 110 случаев (12 выздоровели)
- Запорожская обл. - 99 случаев (12 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 356 случаев (18 выздоровели)
- м. Киев - 612 случаев;
- Киевская обл. - 230 случаев (12 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 192 случая;
- Львовская обл. - 152 случая (6 выздоровели)
- Луганская обл. - 4 случая;
- Николаевская обл. - 14 случаев;
- Одесская обл. - 70 случаев;
- Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
- Ровенская обл. - 173 случая (8 выздоровели)
- Сумская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 287 случаев (15 выздоровели)
- Харьковская обл. - 25 случаев (1 выздоровел)
- Херсонская обл. - 41 случай (1 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 34 случая (3 выздоровели)
- Черкасская обл. - 105 случаев (4 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 589 случаев (21 выздоровел)
- Черниговская обл. - 10 случаев