За сутки в Украине выявлено 392 новых случая COVID-19

14 апреля в Украине получено 392 уведомления о новых подтвержденных случаях COVID-19. Об этом сообщает Центр Общественного здоровья.

На амбулаторном лечении находится 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

С начала эпидемии 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 39084 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 3764 случая COVID-19

Выявление заболевания по областям Украины: