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За сутки в Украине выявлено 392 новых случая COVID-19

Сегодня, 10:23 citynews.net.ua | Напечатать

14 апреля в Украине получено 392 уведомления о новых подтвержденных случаях COVID-19. Об этом сообщает Центр Общественного здоровья.

На амбулаторном лечении находится 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

С начала эпидемии 143 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 39084 пробы на новую коронавирусной инфекции методом ПЦР. Подтверждено 3764 случая COVID-19

Выявление заболевания по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 241 случай (12 выздоровели)
  • Волынская обл. - 100 случаев (3 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 74 случая (8 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел)
  • Житомирская обл. - 130 случаев (1 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 110 случаев (12 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 99 случаев (12 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 356 случаев (18 выздоровели)
  • м. Киев - 612 случаев;
  • Киевская обл. - 230 случаев (12 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 192 случая;
  • Львовская обл. - 152 случая (6 выздоровели)
  • Луганская обл. - 4 случая;
  • Николаевская обл. - 14 случаев;
  • Одесская обл. - 70 случаев;
  • Полтавская обл. - 27 случаев (3 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 173 случая (8 выздоровели)
  • Сумская обл. - 77 случаев (2 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 287 случаев (15 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 25 случаев (1 выздоровел)
  • Херсонская обл. - 41 случай (1 выздоровел)
  • Хмельницкая обл. - 34 случая (3 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 105 случаев (4 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 589 случаев (21 выздоровел)
  • Черниговская обл. - 10 случаев

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