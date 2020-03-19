В Луганске террористы успешно вербуют приехавших «по личным делам» чиновников из Украины

Контрразведка СБУ выявила факт вербовки руководительницы одной из отделов Луганской областной военно-гражданской администрации для антиукраинской деятельности в пользу террористической организации «МГБ ЛНР».

Оперативники спецслужбы задокументировали, что представители контролируемого российскими спецслужбами «МГБ» задержали чиновницу на КПВВ «Станица Луганская», когда она по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск. Боевики, осведомленные о специфике ее служебной деятельности, несколько часов запугивали женщину и в конце концов заставили ее согласиться на сотрудничество.

Российских террористов интересовал доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управлений Луганской области. Контрразведчики СБУ установили факт вербовки государственного служащего и сейчас осуществляют проверку на предмет совершения им действий для выполнения задания врага.

Служба безопасности Украины в очередной раз отмечает, что объектом вербовочных направлений представителей российско-террористических НЗФ может стать любой, но работники государственных органов и учреждений и члены их семей находятся в зоне особого риска.

Напоминаем, что статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.

Это не первый случай вербовки украинских чиновников посещающих оккупированные территории. В январе 2020 года в Луганске террористы завербовали чиновника Минюста с высокопоставленным отцом.

Боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Также важно отметить, что мать главы Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова живет на оккупированной территории.