В Луганске террористы завербовали чиновника Минюста с высокопоставленным отцом

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями так называемого «МГБ ЛНР» чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области в преступную деятельность в ущерб государственной безопасности.

Оперативники СБУ установили, что представители «спецслужбы» террористов задержали чиновника во время его поездки во временно оккупированный Луганска.

Боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, боевики заставили юриста подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, правоохранителях и чиновниках Луганской области, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков Службы.

Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Тем не менее остается открытым вопрос - юрист избежал наказания за шпионаж благодаря помощи высокопоставленного отца, или потому, что сам пришел в СБУ и рассказал о вербовке.

Подобные случаи не редкость. СБУ системно выявляет и предотвращает попытки спецслужб России и подконтрольных ей марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

В то же время освобождается от уголовной ответственности граждане Украины, которые для выполнения преступных заданий иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершили и добровольно сообщили правоохранителям j вербовке и о полученном задании.