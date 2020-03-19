Ситуация на КПВВ: Террористы не пропускают граждан и ОБСЕ в оккупированные районы Луганска и Донецка

БФ «Право на захист» продолжает мониторинг ситуации на КПВВ в Луганской и Донецкой областях. По данным БФ российские террористы полностью прекратили пропуск граждан на оккупированные территории. При этом в пропуске отказано и миссии ОБСЕ.

Информация о ситуации на КПВВ 31 марта от мониторов БФ «Право на захист»

КПВВ «Гнутово»

КПВВ начало работу с 7.00 в режиме ограничения, прекращения пропуска через линию разграничения лиц и транспортных средств. Пропуск лиц был возможен только при чрезвычайных обстоятельствах при наличии соответствующих подтверждающих документов.

На 18.00 час на въезд и на выезд не было никого и ни авто.

ДСНС работали в штатном режиме.

КПВВ «Станица Луганская»

КПВВ продолжало работу в ограниченном режиме и работало согласно графику. По имеющейся у нас информации, ни одно лицо не осуществило пересечение КПВВ ни в одном из направлений.

ДСНС и представители полиции дежурили на КПВВ. Карета скорой помощи отсутствовала. Автостанция не работала.

Как сообщал CityNews, более 20 человек пытались попасть в оккупированный Луганск, но терористы отказали им в переходе.

КПВВ «Марьинка»

КПВВ продолжало функционировать в режиме ограничения и по расписанию.

Пропуск лиц через линию разграничения возможен был только при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера и наличия соответствующих подтверждающих документов. Представители ГНСУ продолжали проводить разъяснительные мероприятия, что сторона так называемой ДНР не пропускает граждан, невзирая на сложные обстоятельства.

По состоянию на 16:00 прибыло пять человек, чтобы попасть на оккупированные территории — им было отказано в пересечении.

КПВВ «Новотроицкое»

КПВВ работало в режиме «красный». На КПВВ круглосуточно находятся сотрудники всех служб и дежурит машина скорой помощи. Представителей миссии ОБСЕ вновь предприняли попытку проехать на оккупированную территорию, однако получили отказ на КПВВ «Оленевка» и вернулись на украинскую часть КПВВ.

КПВВ «Майорское»

КПВВ работало по расписанию в соответствии с действующими ограничениями пропускных функций.