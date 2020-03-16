В Станице Луганской российские террористы не пропускают на оккупированную территорию 26 человек

Боевики самоназванного «ЛНР» не пропускают людей домой на неподконтрольную Украине территорию. Сейчас в серой зоне на КПВВ «Станица Луганская» застряли 36 человек.

Как сообщает ТРК Донбас Онлайн , люди стоят у моста через Северский Донец.

«Люди обратились к украинским пограничникам с просьбой перейти линию разграничения, чтобы попасть домой к своим семьям. Перейдя КПВВ с украинской стороны, они остановились у моста, так как оккупационная власть дала приказ никого не пропускать на территорию так называемой «ЛНР», — сообщила начальница прессслужбы Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

По словам пограничницы, накануне такая участь постигла еще 23 человек. Не дождавшись согласия оккупантов на пересечение линии разграничения, те вернулись к Станицы Луганской.