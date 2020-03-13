В Украине зафиксирована третья смерть от коронавируса

В Ивано-Франковске умерла инфицированная коронавирусом женщина. Об этом сообщил официальный канал Минздрава в Telegram

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на Covid-19.

По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно было подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

18 марта в Центра общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и был доставлен 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19.

Среди заболевших - народный депутат Сергей Шахов и его жена.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

С начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19