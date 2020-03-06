Коронавирус в Верховной Раде: Нардеп Шахов подтвердил свое заболевание

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины опубликовала заявление по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из нардепов.

«Согласно информации Министерства здравоохранения Украины по подозрению на наличие коронавируса у одного из народных депутатов Украины сообщаем, что на данный момент медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование», — указали в ВР.

На данный момент народный депутат находится в самоизоляции.

Аппарат Верховной Рады Украины в координации с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом.

Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий.

«Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик», — добавили в аппарате ВРУ.

Сам Депутат Верховной Рады Сергей Шахов подтвердил, что получил сообщение из Минздрава о своем заражении коронавирусом.



