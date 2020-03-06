Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию для «переселенцев»

Верховная Рада Украины на время карантина решила временно не применять для внутренне перемещенных лиц необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной правительству Украины территории, чтобы украинцы могли сохранить статус ВПО и беспрепятственно после карантина получить начисленные пенсии и социальные выплаты.

За соответствующий законопроект N3219 в целом проголосовали 344 депутата.

В обычное время ВПО должны подтверждать свое фактическое присутствие на подконтрольной территории, иначе через 60 дней они могут быть лишены статуса ВПО. Однако, законодательством предусмотрено, что при обоснованных причинах норма об обязательном подтверждении присутствия не применяется. С сегодняшнего дня, введение карантина отнесено к форс-мажорных обстоятельствам.

Таким образом на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены Верхрвна Рада запретила:

отмену действия справки о постановке на учет ВПО на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что ВПО вернулась к месту постоянного проживания на оккупированной или фронтовой территории;

остановка Ощадбанком расходных операций по текущему счету ВПО при отсутствии прохождения физической идентификации;

осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания / пребывания.

Напомним, МинРеинтеграции инициировало на момент введения карантина временно не применять для ВПО необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной территории, чтобы украинцы могли сохранить статус ВПО и спокойно после карантина получить начисленные пенсии и соцвыплаты.

Введение ограничительных мер в отношении передвижения через КПВВ осуществляется с целью сохранения здоровья.

Также «справка переселенца» не является основанием для свободного перемещения через КПВВ на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и обратно во время действия карантина.