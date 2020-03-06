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«Справка переселенца» не является основанием для выезда из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей 

Сегодня, 11:57 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно приказу командующего операцией объединенных сил, с 00.00 часов 16 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года на контрольных пунктах въезда-выезда с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей введено ограничения на пересечение в обоих направлениях.

Исключения для возвращения на подконтрольную территорию делается для граждан, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольных Украине территориях.

Как сообщили в БФ Донбасс-SOS, справка внутренне перемещенного лица не является постоянной регистрацией. Граждане Украины, имеющие такую справку не подпадают под исключения и не пропускаются на подконтрольную территорию. (информация дополнительно уточняется).

То есть возможны ситуации, когда со «справкой переселенца» вас не выпустят из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
Пропуск на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей — только для проживающих там граждан.
Государственные органы прилагают максимум усилий для решения вопроса о приостановлении проверки органов социальной защиты для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. 

Также об ужесточении правил пересечения линии разграничения рассказали в БФ "Право на захист".

Во время выезда из временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей:

По прибытии лица в контрольно-пропускной пункт будет осуществлена проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) ее/его проживания.

Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.

Если при проверке будет установлено, что лицо выехало на временно оккупированную территорию в период с 16 марта 2020-му, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.

Во время въезда на временно оккупированую территорию Луганской и Донецкой областей:

По прибытии лица на КПВВ будет осуществлена проверка и уточненено место постоянного (фактического, реального) проживания. Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.

Если при проверке выяснится, что лицо выехало с временно оккупированной территории в период с 16 марта 2020-му, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.

Просим всех с пониманием отнестись к таким ограничениям - они вводятся для того, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье.

Что будет с проверками переселенцев?

МинРеинтеграции предлагает на время введения карантина временно не применять для внутренне перемещенных лиц необходимость подтверждать присутствие на подконтрольной территории, чтобы пенсионеры могли спокойно после карантина получить пенсии.

Это не только уменьшит поток возможно инфицированных граждан Украины на КПВВ в Луганской, Донецкой и Херсонской областях, но и позволит их защитить, в первую очередь - пожилых людей, для которых коронавирус является наиболее опасным.


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