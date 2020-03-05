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В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта

Сегодня, 10:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта (9:30 утра).

С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области.

Анализы пациента из Луганской области, отправленные с подозрением на новый коронавирус 13 марта, пришли с отрицательным результатом.

Всего в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовано более 500 образцов.

Медики напоминают - обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.


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