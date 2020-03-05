Как сообщает Департамент здравоохранения ОГА, подозрение на COVID-19 у больного в Луганской области не подтвердилось.

Обследование анализов на вирус COVID-19 проводилось вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины в Киеве.

13 марта в Луганской области было сообщено о подозрении на вирус COVID-19 у одного из обратившегося за медицинской помощью.

Человек был изолирован и находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное.

Также санитарной службой были о пределены все контактные лица, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным надзором.