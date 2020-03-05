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КПВВ в Станице Луганской закрывают на 2 недели - COVID-19

Сегодня, 10:01 citynews.net.ua | Напечатать

С 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.
Исключение по возвращению на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украины территории.
Пропуск на временно оккупированные территории только для граждан, которые там проживают.

Пропускать будут на подконтрольную Украине территорию граждан, имеющих прописку в Украине или справку переселенца, а на временно оккупированную территорию - только украинцев там проживающих (имеющих прописку), иностранцев пропускать не будут.
«Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс.чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано», - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Он отметил, что гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.
Как мы сообщали, Кабинетом Министров Украины принято распоряжение от 13 марта 2020 № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».
Поэтому, согласно документу, в Луганской области  временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный / пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).
В перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевке (Новопсковский район).



Теги: COVID-19 Станица Луганская

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КПВВ в Станице Луганской закрывают на 2 недели - COVID-19