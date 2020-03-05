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COVID-19: В Луганской области закрыли 3 пограничных перехода на границе с Россией

Вчера, 22:57 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины принял распоряжение от 13 марта 2020 № 288-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения».

В соответствии с распоряжением Кабмина, в Луганской области временному закрытию подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля: пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный/пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

Также в перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевке (Новопсковский район).

С полным перечнем пунктов пропуска на границе Украины можно ознакомиться на сайте Кабмина или по ссылке: Список закрытых пограничных пунктов в Украине.

Также Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Документом предусмотрено:

  • временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан);
  • временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 по 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Этим документом также Министерству иностранных дел поручено проинформировать об указанных ограничениях дипломатических представителей иностранных государств в Украине, а также зарубежные дипломатические учреждения.



Теги: COVID-19

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