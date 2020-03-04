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Зеленский сделал шаг к государственной измене: В Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа

Сегодня, 13:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы передал в распоряжение ZN.UA источник в переговорной группе.

В протоколе отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. 

«Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — отмечается в решении ТКГ. 

 

Согласно тексту документа, критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета. 

  

Обозреватель ZN.UA Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: «Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т. н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, «консультаций», на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины  и  самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять».

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором,  с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры «настамнет» и усаживается за стол переговоров в качестве  «посредника», а не участника конфликта.

«Можно предположить, что наши западные партнеры не станут возражать против подобного формата, т. к. они давно давали понять, что примут любое решение, поддержанное Киевом и Москвой: мол, «главное, чтобы вы договорились между собой». Также неоднократно приходилось слышать, в частности, от французской стороны, что Киеву так или иначе необходимо разговаривать с представителями ОРДЛО, и «лучше говорить, чем не говорить».

Второе, что вызывает недоумение и опасения, это наличие в тексте формулировки о «необходимости всеобъемлющего политического урегулирования конфликта», и полное отсутствие хотя бы намека на необходимость немедленного прекращения огня, стойкого режима тишины и обеспечения  всех условий безопасности, необходимых для этого самого политического процесса. Хотя вскользь упомянутые в преамбуле проекта решения ТКГ (даже без указания  названий и дат этих документов)  «другие соглашения, составляющие пакет Минских договоренностей» посвящены именно вопросам прекращения огня и вывода иностранных войск с территории Украины.

Не мытьем так катанием Москва пропихивает реализацию политических пунктов «Минска», по прежнему нарушая все пункты, касающиеся безопасности. Похоже, в нынешней переговорной команде с Банковой она нашла благодатных слушателей и реализаторов своих идей, которые, возможно, рассчитывают на то, что в условиях хайпа вокруг нарастания опасности эпидемии коронавируса «минская зрада» пройдет незамеченной», — пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что результатом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака стала договоренность о создании Консультативного совета.

В ОП сообщили, что участники переговоров договорились подписать решение ТКГ о создании Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей саммита нормандской четверки. В состав совета планируют включить членов политической подгруппы ТКГ.

Чем именно будет заниматься совет и какие задачи перед ним будут стоять, на Банковой не уточнили.


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Зеленский сделал шаг к государственной измене: В Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня