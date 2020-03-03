Зеленский готовится выполнять план Путина по легализации террористов и военных преступников?

В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По результатам встречи стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимном освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных увольнений в кратчайшие сроки и представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включая итогам верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лиц на территориях Украины и ОРДЛО.

Кроме того Ермак и Козак обсудили вопрос одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.

Главным событием этой встречи стала идея подписать Решение Трехсторонней контактной группы по внедрению Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

То есть просто признать российских террористов и военных преступников стороной внутренного конфликта в Украине.

По мнению Арсения Яценюка, новый план Путина состоит в том, чтобы заставить Украину окончательно легитимизировать российских боевиков на Донбассе и превратить мирное урегулирование в бесконечный процесс шантажа и давления со стороны самих россиян и их ставленников.

«По итогам встреч в Минске Дмитрий Козак, эмиссар президента Путина для переговоров с Украиной, анонсирует появление нового переговорного механизма. Такую новую «диалоговую площадку», которая будет включать представителей Нормандского формата и «стороны конфликта», - заявил Арсений Яценюк.

«Нормандский формат уже включает реальные стороны конфликта: Украина как государство, подвергшееся агрессии, Германию и Францию ​​в качестве посредников урегулирования и Россию как агрессора против Украины и нарушителя цивилизованного международного устройства», - подчеркнул лидер «Народного фронта».