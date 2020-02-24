В Попасной горсовет поможет восстановить памятники на кладбище после обстрела российскими террористами

В Попасной 18 февраля 2020 в результате обстрела российскими террористами повреждены могилы, надгробные плиты, стелы и другие элементы памятников на кладбище по ул. Красноярская.

Городской совет сообщает, что для фиксации нанесения ущерба и составления акта повреждений или разрушений мест захоронений и рассмотрения вопроса получения посильной помощи на восстановление памятников, родным и близким захороненных лиц рекомендуем обратиться в исполком городского совета (ул. Мичурина, 1, второй этаж, к-т 231).

С наступлением благоприятных погодных условий на территорию кладбища по ул. Красноярска будет организован завоз грунта для планирования территорий, которые были повреждены в результате обстрела.