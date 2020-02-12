Российские террористы обстреляли кладбище в Попасной - повреждены десятки могил

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о циничном факте обстрела населенного пункта с применением запрещенного минского договоренностями вооружение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраине города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище. К счастью, жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Факт обстрела кладбища еще раз подтверждает пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали. Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает обстрел городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации данного преступления.