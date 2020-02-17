В Луганской области начали отменять массовые мероприятия из-за коронавируса Covid 19

В Станице Луганской ограничили проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской раонной администрации, во исполнение пункта 19 Протокола №4 от 12 февраля 2020 Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Луганской областной государственной администрации, в рамках мероприятий по предотвращению заноса и распространения на территории Станично-Луганского района острой респираторной болезни, вызванной коронавируса COVID- 19 ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Это касается проведения районного концерта к Международному Женскому Дню.

Напомним - в Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом — заболевший обнаружен в результате тестирования в Черновцах. Еще 3 граждан - проверяются.