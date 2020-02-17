В Черновцах зарегистрирован первый в Украине случай коронавируса Covid 19

В Украине зафиксирован первый человек, инфицированный короновирусом — заболевший обнаружен в результате тестирования в Черновцах. Еще 3 граждан - проверяются.

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная.

После этого он вернулся в Черновицкую область где прошелдополнительныйосмотр, заполнил опросник и получил памятку о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19.

Семья, которая путешествовала, — мужчина и женщина — самоизолировались и через два дня у мужчины появились симптомы, которые говорили о возможности коронавирусной инфекции. Он по утвержденному алгоритму в памятке самоизоляции, обратился к семейному врачу. Получил консультацию и продолжал выполнять рекомендации врача.

29 февраля появились определенные симптомы, которые требовали дополнительных консультаций в инфекционной больнице. Была вызвана «скорая помощь», приехала бригада, которая определена именно для выезда и транспортировки больных с подозрением на коронавирусную инфекцию и доставила больного в госпиталь.

Во время медицинского осмотра были взяты биологические материалы для исследований. В воскресенье, 1 марта, было проведено быстрые тестирования на грипп А и B. Затем были проведены тестирования на грипп методом полимеразной цепной реакции — и забрали пробы, которые доставлены в вирусологической лаборатории в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Сейчас Минздрав начал работать с лицами, которые контактировали с больным.



