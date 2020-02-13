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Донецкие террористы заявили что обмена пленными в марте не будет

Сегодня, 15:35 citynews.net.ua | Напечатать

Обмен пленными на Донбассе до конца марта произвести не удастся якобы из-за позиции Киева. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Представитель российских террористов в оккупированном Донецке Дарья Морозова заявила, что украинская сторона за период после предновогоднего обмена не подтвердила ни одного человека.

«По факту, на данный момент формула «всех установленных на всех установленных» практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают», — заявила она указывая на заявление Офиса президента Украины о готовящемся обмене.

Несмотря на то, что от мнения террористов в вопросе обмена пленными ничего не зависит, тем не менее они могут выражать неофициальную позиции контролирующей оккупированные районы РФ.

Заявление на официальном сайте ОП появилось после информации о переговорах главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком.

По официальной информации представители Украины и России обсуждали следующий обмен пленными.


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