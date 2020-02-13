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Официально: Ермак обсудил с Козаком обмен украинских заложников на российских террористов

Сегодня, 10:12 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «Нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабря 2019 года.

В ОП также добавили, что: «Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате».


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