Данилов объяснил как он видит патрулирование границы Украины с представителями ОРДЛО

В случае, если будет введено совместное патрулирование украинской границы Украиной, ОБСЕ и представителями временно неподконтрольных территорий на Донбассе, от последних не будет «людей с автоматами».

Об этом заявил на брифинге в ОП секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Надо понимать, о чем идет речь. Речь идет о представителях громад, проживающих на этой территории. Это не военные, это не вооруженные люди — это представители тех территориальных громад , которые находятся на той территории… Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль, совместно с ОБСЕ или с другой определенной структурой», — отметил Данилов.

Как мы сообщали ранее, во время Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса для проведения там местных выборов.