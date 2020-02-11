Судя по выступлениям Зеленского на Мюнхенской конференции, Украина ведет войну с инопланетянами. Президент страны на которую напали, ни разу не произнес название напавшего на Украину агрессора — Российской Федерации, отправляющей армию на захват украинских территорий по требованию Путина и при полном одобрении депутатов Думы.

Поддержка Украины или удовлетворение Путина?

Конференция по безопасности в Мюнхене ознаменовалась странным заявлением президента Франции, который отмечая агрессию России, тем не менее предлагает услышать ее, а не «ставить в угол». При этом он не уточнил — что именно должны услышать и какие ее пожелания удовлетворить.

Следующим номером программы было заявление об урегулировании «кризиса на Донбассе» — разработанный российскими институтами документ предполагалось выдать за резолюцию конференции.

План предлагает «поэтапное снятие санкций с России по результатам выполнения Минских соглашений», «поддержку и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией» и «запуск в Украине нового национального диалога по проблемам идентичности».

И если посмотреть на пункт об идентичности Украины — можно смело утверждать, что подсказал его россиянам сам Зеленский в своем новогоднем ролике, где он и его однопартийцы продвигали идею «какая разница».

Документ удалили с сайта спустя несколько часов после публикации, но вскоре он появился вновь.

После критики документа со стороны США, ЕС и присутствующих на конференции депутатов во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, членам официальной делегации пришлось заявить о неприятии этого плана.

Что предлагает Украина никто так и не понял. Или оно и не прозвучало

Сам президент Владимир Зеленский отличился сомнительными по качеству предложениями мира. При этом, как мы уже написали, название России он стесняется произносить вслух.

Первое заявление касалось исключения возможности того, что Украина будет вести «прямой диалог» с главарями самопровозглашенных «республик» на Донбассе.

Зеленский отметил, что «такая идея время от времени звучит от партнеров (ред.- прямая цитата, в которой он опять не хочет называть Россию агрессором), как механизм договоренностей о прекращении огня, но Украина не даст на него согласия».

Президент пояснил, что готов к диалогу с жителями ОРДЛО, но в другом формате: «Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население».

Также, по его словам, нужно включить в диалог переселенцев.

«Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы Мир Донбасса, к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины», — заявил он.

И следом Владимир Зеленский делает опровергающее невозможность переговоров с террористами заявление о совместном патрулировании оккупированных территорий группами из ВСУ, ОБСЕ и боевиков ЛНР и ДНР.

При этом не ясно — а с кем он собирается договариваться о составе патрулей?

Несмотря на договоренности, достигнутые во время Нормандского саммита в декабре 2019 года, на Донбассе не наступило полное прекращение огня — за два последних месяца украинские позиции были обстреляны более 400 раз, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Считаю, что без полной и постоянной тишины невозможно двигаться к решению любых политических вопросов на этих территориях. Настаиваю: на украинских территориях».

Также Зеленский отметил, что война в Украине и аннексия Крыма (ред. — инопланетянами?), которые продолжаются шестой год, не должны стать для международного сообщества привычными. Несмотря на то перед современным миром сейчас стоит немало вызовов и угроз.

«О стабилизации безопасности в Европейском регионе можно будет говорить только тогда, когда на Донбассе будет царить всеобъемлющий мир и Украина вернет свои территории в пределах международно признанных границ», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Есть ли шанс у ЕС?

Единственное заявление, в котором обратили внимание на реальные проблемы, стоящие перед ЕС в деле поддержания мира, прозвучало из уст главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Европа должна развивать «аппетит» к силе, готовность действовать. Не давать комментарии и не заявлять ежедневно, что мы очень обеспокоены, чрезвычайно обеспокоены. Мы должны быть способны действовать», — сказал Боррель.

По словам главного дипломата , продемонстрировать, способна ли Европа действовать, она сможет на следующей неделе, когда состоится встреча глав МИД Евросоюза. В повестке дня заседания — конфликт в Сирии, ситуация в Ливии и ближневосточное урегулирование.

Что дальше?

Возможно ЕС есть смысл разобраться в подобном стиле и с проблемой вмешательства России во внутренние дела стран Европы, которое начинается с массированных информационных кампаний, поддержки выступающих за развал единого пространства националистических партий, и не заканчиваюется подкупом чиновников, шпионажем и политическими убийствами. Не видеть это может либо слепой, либо подкупленный российскими деньгами чиновник.

Возможно Франция в лице своего президента считает, что Путину надо разрешить делать все что угодно и где угодно? А судя по формальной реакции на убийства российских граждан в Германии и Великобритании, покушениях в Болгарии, попытке государственного переворота в Черногории и Хорватии — в ЕС до сих пор пребывают в растерянности и не представляют с чем столкнулись.

Собственно требование у президента России есть всего-лишь одно — признать его главным игроком на мировой политической арене со сферой влияния от ближнего востока до Португалии. И тогда он еще придумает чего еще хочет. Если не споткнется об Украину. Но для этого нам нужна помощь именно объединенной и понимающей, где враг Европы.