Подробности боя в районе Золотое и Новотошковское - ДРГ, артиллерия и более 200 минометных выстрелов

По уточненной информации вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и Золотое (Хутор Вольный), при этом активно использовали вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм — 6 снарядов, калибра 122 мм — 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников минимум 164 мины калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковское оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка.

Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Как заявили представители Украины в ОБСЕ, за несколько дней до атаки на участке разведения неподалеку поселка Золотое зафиксировали боевиков, которые незаконно надели повязки СЦКК, и неопознанные дроны

По их мнению террористы «ДНР/ЛНР» заранее готовились к атаке на позиции Вооруженных сил Украины в районе Золотого.

14-15 февраля на участке разведения зафиксировали боевиков и неопознанные беспилотные летательные аппараты, замаскированные под дроны ОБСЕ.

Кроме того, штаб операции объединенных сил призвал не распространять пропагандистские сообщения оккупационных СМИ о том, что это якобы украинская армия «напала» на боевиков и спровоцировала сегодняшний интенсивный бой в Луганской области.

По версии российских пропагандистов подразделения ВСУ открыли артиллерийский и минометный огонь, чтобы забрать раненых разведчиков. При этом умалчивая, что обстрел позиций ВСУ со стороны российских боевиков начался практически по всей линии соприкосновения от Новотошковского до Золотого.

По информации украинских военных, штурмовая группа гибридных войск РФ попыталась прорвать линию обороны у Золотого, но получила отпор и позднее запросила режим тишины, чтобы забрать своих раненых и убитых. Выполняя требования международного права, ВСУ дали на это добро, «надеясь на достоинство противника».

«Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией», — подчеркнули в штабе.

Удивляет практическое отсутствие реакции со стороны президента Украины Зеленского и членов СНБО — на срочном брифинге большая часть выступления Зеленского была посвящена эвакуации украинских граждан из Уханя — центра эпидемии нового коронавируса. При этом правительство Зеленского уже полторы недели не может эвакуировать украинцев.

А массированный обстрел и попытку захватить территорию Украины наш президент назвал провокацией.

«Еще хотел выразить сочувствия нашему одном погибшему бойцу. И пусть наши раненые… Пусть все у них будет хорошо», — завершил президент.