Российские террористы перешли в наступление: Атакованы Золотое, Новотошковское и Орехово



На фото: Зеленский в поселке Золотое гарантирует мир после отвода украинской армии

Сегодня утром российские террористы начали атаку на населенны пункты в Луганской области. Под прикрытием массированного обстрела из тяжелой артиллерии и минометов, боевики пытаются захватить Золотое, Новотошкоское и Крымское.

По состоянию на сейчас идет бой. К сожалению, в результате вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери. Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности.

Как сообщают из Луганской области боевики бьют из артиллерии и минометов не только по военным, но и по жилым домам.

Как сообщил депутат Лисичанского горсовета Виталий Шведов, интенсивный бой начался в 5 утра в районе Золото (ш-та Родина), Орехово и Новотошковского.

Обстрел из артиллерии слышно даже в Лисичанске. Накрывают квадраты, так как в 2015 году, калибр 120 и выше.

Несколько пули и мины долетают до Золотого. Также в Новотошковском артиллерийский снаряд попал в жилой дом.

По состоянию на 10:30 утра в Штабе ООС сообщили о завершении боя в районе Золотое - Новотошковское. 1 солдат ВСУ погиб и 4 ранено.