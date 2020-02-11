В Штабе ООС сообщили о завершении боя в районе Золотое - Новотошковское. 1 солдат ВСУ погиб и 4 ранено - видео

В Штабе ООС сообщили о завершении боя в районе Золотое - Новотошковское. 1 солдат ВСУ погиб и 4 ранено - видеоСегодня, 10:39
Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Золотое закончился.
Как сообщает пресс-центр ООС, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ российским террористам и удержали полный контроль над ситуацией.
Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У российских террористов погибший, пять - тяжело раненых.
Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.
Видео обстрела украинских позиций со стороны российских террористов:
В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.
В то же время, по сообщению телеканала ТСН, украинские военные были вынуждены отойти с одной из позиций в районе города Золотое.
Видео со звуками обстрела из Попасной: