В Штабе ООС сообщили о завершении боя в районе Золотое - Новотошковское. 1 солдат ВСУ погиб и 4 ранено - видео

Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Золотое закончился.

Как сообщает пресс-центр ООС, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ российским террористам и удержали полный контроль над ситуацией.

Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У российских террористов погибший, пять - тяжело раненых.

Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.

Видео обстрела украинских позиций со стороны российских террористов:

В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется.

В то же время, по сообщению телеканала ТСН, украинские военные были вынуждены отойти с одной из позиций в районе города Золотое.

Видео со звуками обстрела из Попасной: