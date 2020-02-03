В Луганской области можно снять наличные через POS-терминалы Укрпочты

В отделениях связи можно снять наличные без комиссии через POS-терминалы Укрпочты. Эту услугу можно получить в 113 отделениях Луганской области, включая 3 отделения в Станице Луганской.

Кроме уплаты банковской картой за коммунальные платежи, переводы и другие товары или услуги, клиенты могут снять наличные через POS-терминалы.

Как сообщает пресс-служба компании, такая возможность появилась в областных центрах и населенных пунктах более 2000 количеству жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделение Укрпочты с POS-терминалами.

«Укрпочта как крупнейшая сеть автоматизированных отделений стремится предоставлять популярные среди клиентов услуги. Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных. Поэтому после успешного тестирования услуги во Львовской области, сейчас ее тиражируем по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в Укрпочте», - отметила директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Юлия Мороз.

Клиенты могут получить сумму от 50 грн до 10 000 грн за одну операцию.

Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует, однако возможна комиссия банка, выпустившего карту.

Всего по Украине более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты оборудованы терминалами для снятия наличных.

Перечень почтовых отделений, где можно снять наличные - по ссылке .