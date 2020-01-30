В Северодонецке задержали злоумышленника разбившего стелу с флагом и гербом Украины

Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в Северодонецкий отдел полиции мужчина, который разрушил стеклянную стелу, установленную в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины.

Сейчас с ним работают следователи в рамках уголовного производства открытого по данному факту.

Благодаря немедленному реагированию и проведению оперативно-розыскных мероприятий, в которых присоединились и работники УСБУ, была установлено личность правонарушителя и его место нахождение.

Как мы сообщали ранее, около 16:00 в Северодонецке неизвестный разбил стелу с флагом и гербом Украины по проспекту Химиков.