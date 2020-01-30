В Северодонецке уничтожили стелу с Гербом и Флагом Украины

Сегодня, в 16.15 в дежурную часть Северодонецкий Отдел Полиции поступило сообщение о том, что в Северодонецк в сквере им. Гоголя, на проспекте Химиков, неизвестный мужчина разбил стеклянную стелу на которой был изображен Государственный Герб и Флаг Украины и скрылся с места происшествия.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица причастного к совершению данного правонарушения.

Ориентировки по приметам нарушителя предоставлены личному составу, всем экипажам патрульной полиции и мобильным нарядам.

Обращаемся к гражданам с просьбой, если вы стали свидетелем данного события, или имеете информацию в отношении лица, изображенного на фотографии, просим сообщить на 102 или по номеру 095 234-57-37.