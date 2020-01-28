В Северодонецке продлили карантин в школах и детских садиках

В связи с большой динамикой роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Северодонецке продлили карантин в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях до 7 февраля 2020 года включительно.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, карантин введен с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди работников и учащихся учреждений образования Северодонецка.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя городского головы.

Остановку учебного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета было решено продлить с 03.02.2020 по 07.02.2020 включительно.

Как мы сообщали ранее, в Луганской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ практически подошел к эпидемпорогу.