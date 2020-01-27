Заболеваемость гриппом в Луганской области приблизилась к эпидпорогу

По пятую неделю 2020 года, по состоянию на 3 февраля, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 3,65%).

Как собщает Луганский областной лабораторній центр МЗ Украины, при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 515,4 на 100 000 населения.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 3512 человек, из них 2553 (72,7%) ребенка в возрасте до 14 лет.

Госпитализирован 161 больной, в том числе 126 детей до 14 лет. С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 2999 человек.



